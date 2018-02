Kramer: heel even genieten

Sven Kramer werd de eerste schaatser die drie keer op rij dezelfde afstand wint op de Olympische Spelen. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets doet”, zei de Friese schaatser, die op de 5000 meter opnieuw een klasse apart was, bij de NOS. ,,De kracht zit ‘m in de vlakke rondjes. Heel hard 29’ers rijden. Dat is het voordeel van in een van de laatste ritten zitten. Dan weet je dat 29 gemiddeld genoeg is.”

Hoe ervaren Kramer ook is, het blijft lastig om aan de verwachtingen te voldoen, vertelde hij. ,,Alles eromheen maakt het veel moeilijker. Die twaalf rondjes, ach, als ik dat nog niet kon. Maar het zijn toch weer die verdomde Olympische Spelen”, probeerde hij de spanning rond zijn race uit te leggen. ,,De grootste druk komt misschien wel uit mezelf.” Kramer laat het Holland Heineken House en een huldiging links liggen. ,,Ik wil even genieten, met vrienden en familie en dan terug naar het olympisch dorp.” Er wachten hem nog enkele uitdagingen, met name de 10 kilometer, de afstand die hij op de Spelen nog nooit won.