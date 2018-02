Kramer nieuwe nummer 1 in medaillestand

Met zijn gouden medaille op de 5000 meter is Sven Kramer de nieuwe nummer één in het klassement van de meeste olympische schaatsmedailles. De 31-jarige Fries behaalde in Gangneung zijn achtste plak. Daarmee is hij de Fin Clas Thunberg en de Noor Ivar Ballangrud definitief voorbij. Kramer kan zijn olympische verzameling van eremetaal de komende weken in Zuid-Korea nog uitbreiden met podiumplekken op de 10.000 meter, de ploegachtervolging en de massastart.

In het klassement van de meest succesvolle schaatsers bij de Olympische Spelen staat Thunberg nog wel op de eerste plek (vijf goud, een zilver, een brons). Kramer steeg in die rangschikking naar de derde plek (vier goud, twee zilver, twee brons).

De kopman van Team LottoNL-Jumbo veroverde in Gangneung zijn vierde olympische medaille op rij op de 5000 meter (drie goud, een zilver). Hij was in de olympische historie al de beste schaatser op deze afstand. Kramer is ook de eerste schaatser die op één afstand drie keer olympisch kampioen wordt.

In het Nederlandse klassement van olympische medaillewinnaars steeg Kramer naar de gedeelde tweede plek. Oud-zwemster Inge de Bruijn staat eveneens op vier keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Ireen Wüst, zaterdag goed voor zilver op 3000 meter, voert nog altijd de olympische rangschikking van Oranje aan met negen plakken (vier goud, vier zilver, een brons).