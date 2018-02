Kramer: omstandigheden minder dan vorig jaar

Sven Kramer won vorig jaar in Gangneung al de 5000 meter bij de WK afstanden. De topfavoriet voor olympisch goud denkt dat de tijd die hij destijds reed (6.06,82) wel eens genoeg kan zijn voor de winst. ,,Dat kan heel goed, ik heb het gevoel dat de omstandigheden nu iets minder zijn”, zei Kramer na het inrijden bij de NOS.

Kramer oogde relaxed, kort voordat de eerste van elf ritten begint. Zelf komt hij uit in de tiende rit, meteen nadat wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen wellicht de te kloppen tijd heeft neergezet. ,,Ik voel me best oké, ben rustig. Maar dat betekent niet dat het vuur niet brandt van binnen. Je moet het gewoon zo simpel mogelijk houden.”