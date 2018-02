Kwalificatie geschrapt, Maas direct in finale

De kwalificatie op het onderdeel slopestyle voor vrouwen is bij de Olympische Spelen definitief uit het programma gehaald. De organisatie heeft besloten dat alle 27 snowboardsters, onder wie de Nederlandse Cheryl Maas, direct tot de finale van maandag worden toegelaten.

Vanwege de harde wind op het Phoenix Snow Park kon de kwalificatie zondag niet doorgaan. De beste twaalf snowboardsters zouden zich voor de eindstrijd kwalificeren. Nu mogen alle deelneemsters maandag terugkomen en twee runs uitvoeren. Dat is nu direct het medailleonderdeel. De medailles gaan naar de drie snowboardsters die de hoogste score neerzetten in een van de twee runs. Een slechte score in de eerste run heeft dus geen gevolgen.

De wedstrijd van Maas begint maandag om 10.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd). De 33-jarige Brabantse, die voor de derde keer meedoet aan de Spelen, komt later bij de Olympische Spelen ook nog in actie op het onderdeel big air.