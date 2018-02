‘Niek maakt als eerste weer paar salto’s’

Snowboarder Niek van der Velden zal, als hij volledig hersteld is van de breuk in zijn rechterbovenarm, weer snel op zijn snowboard staan. Dat verwacht zijn trainer Frank van der Putten.

,,Het is niet zijn eerste blessure. Vorig jaar was hij geblesseerd aan zijn enkel en hij heeft een keer een zware hersenschudding gehad. Uiteindelijk is het altijd even afwachten hoe de ‘mindset’ is van de sporter. Mijn verwachting bij Niek is dat hij de eerste is die weer een paar salto’s zal draaien. Hij weet hoe het is om terug te komen van blessures”, aldus de coach op het Phoenix Snow Park.

De zeventienjarige Van der Velden ging zaterdag tijdens de training onderuit. Door de blessure moet hij zijn olympische debuut (op slopestyle en big air) uitstellen. De middelbare scholier is zaterdag direct geopereerd.

Van der Putten: ,,Het gaat goed met Niek. Hij voelt zich goed en heeft redelijk kunnen slapen. De bovenarm moest aan elkaar worden gezet met een plaat en een paar schroeven.” De trainer zag de val voor hem gebeuren. Hij had nog even de hoop dat het mee zou vallen. ,,Op het moment dat ik hem in de lucht zag hangen had ik nog de hoop dat hij het goed op zou kunnen vangen want hij corrigeerde ook nog wel wat. Toen hij neerkwam wist ik wel dat het, sowieso voor die dag, einde verhaal zou zijn. In het ziekenhuis, bij het zien van de röntgenfoto, wisten we wel dat het einde Olympische Spelen was.”

Van der Velden en Van der Putten wisten niet dat de koning, de koning en de minister-president op weg waren op te kijken. ,,Zonde om te horen”, aldus Van der Putten.