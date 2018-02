Orie: alleen eerste drie ronden konden beter

De Olympische Spelen zijn pas net bezig en Jac Orie heeft met zijn ploeg al twee gouden medailles achter zijn naam staan. Eerst zag de schaatscoach van Team LottoNL-Jumbo Carlijn Achtereekte de 3 kilometer voor vrouwen winnen, zondag behaalde Sven Kramer zijn derde olympische titel op rij op de 5000 meter.

,,Iedereen zegt wel dat Sven het even gaat doen, maar zo gemakkelijk is het allemaal niet. Als je erin slaagt om drie keer op rij olympisch kampioen te worden, dan is dat gewoon ontzettend knap”, aldus Orie, die Kramer nummer twee Ted-Jan Bloemen bijna twee seconden achter zich zag houden.

Orie vond wel dat Kramer zijn race iets anders had moeten opbouwen. ,,De eerste drie ronden hadden beter gekund en daarmee maakt hij het zichzelf moeilijker. Eigenlijk doet hij zichzelf daarmee tekort. Maar ach, wat maakt het eigenlijk ook uit. Het ging om die gouden plak en die is binnen.”

Binnen de ploeg van LottoNL-Jumbo zijn nog meer kanshebbers op medailles de komende weken. Orie wil daarom niet te lang stilstaan bij de nu behaalde successen. ,,Natuurlijk zijn wij als begeleidingsstaf ontzettend blij. Maar we moeten ons blijven focussen op het restant van het toernooi. We leven van race naar race. En dan gaan we op het einde wel eens kijken wat het heeft opgeleverd.”

Kjeld Nuis en Patrick Roest komen dinsdag in actie op de 1500 meter.