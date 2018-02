Qualifier Basic zegeviert in Sofia

Het ATP-toernooi van Sofia heeft een verrassende winnaar gekregen. De Bosnische tennisser Mirza Basic pakte als qualifier de titel in de Bulgaarse hoofdstad. Basic klopte in de finale de Roemeen Marius Copil in drie sets: 7-6 (6) 6-7 (4) 6-4. De 26-jarige Basic haalde zo zijn eerste toernooizege op de ATP Tour binnen.

De tennisser uit Sarajevo, nummer 129 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi in Sofia met twee zeges in de kwalificaties. Basic versloeg in het hoofdschema eerst drie Duitsers en verraste in de halve finales de als eerste geplaatste Stan Wawrinka. Met Copil trof hij in de eindstrijd ook een verrassende tegenstander. De 27-jarige Roemeen, 93e op de wereldranglijst, had in de eerste ronde Robin Haase verslagen.

Basic volgt Grigor Dimitrov op als winnaar in Sofia. De Bulgaarse tennisser moest zich vorige week vanwege een schouderblessure afmelden voor het toernooi. Dimitrov verschijnt komende week wel op de baan in Rotterdam.