Rodelaar Loch in laatste run ten onder

Felix Loch is er niet in geslaagd zijn olympische hegemonie in het rodelen in Pyeongchang voort te zetten. Na zijn overwinningen in Vancouver 2010 en Sotsji 2014 leek de 28-jarige Duitser in de individuele wedstrijd op weg naar zijn derde goud, maar hij verknalde het in de laatste run. Loch eindigde slechts als vijfde.

Het goud was voor de Oostenrijker David Gleirscher. De Amerikaan Chris Mazdzer pakte zilver. Het verschil tussen beiden was minimaal: 0,026 seconde. Het brons ging naar de Duitser Johannes Ludwig.