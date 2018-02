Toernooizege voor Pouille in Montpellier

De Franse tennisser Lucas Pouille heeft voor eigen publiek het toernooi van Montpellier op zijn naam geschreven. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Richard Gasquet met 7-6 (2) 6-4.

Publiekslieveling Gasquet stond voor de zesde opeenvolgende keer in de finale in Montpellier. Hij won er in 2013, 2015 en 2016. Tegen de als tweede geplaatste Pouille was Gasquet echter niet opgewassen. In de eerste set moest een tiebreak de beslissing brengen. Pouille won deze met 7-2. In de tweede set had de 23-jarige Fransman aan een break voldoende om de partij in zijn voordeel te beslissen.

Voor Pouille, de nummer zeventien van de wereldranglijst, is het zijn eerst titel van dit jaar en de vijfde uit zijn loopbaan. Zowel Pouille als Gasquet doet komende week mee aan het ATP-toernooi van Rotterdam.