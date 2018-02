Wereldkampioene Medvedeva imponeert op Spelen

Evgenia Medvedeva heeft indruk gemaakt op de Olympische Spelen. De kunstrijdster, uitkomend namens de olympische atleten van Rusland (OAR), verbrak zondag op de korte kür in de teamwedstrijd het wereldrecord punten. Medvedeva kwam uit op 81,06. Het leverde Team OAR de tweede plaats op achter Canada.

Medvedeva (18) debuteert op de Winterspelen na tal van onzekerheden. Vorig jaar brak ze nog een voet en er was de onduidelijkheid over deelname van Russen in Pyeongchang na het omvangrijke dopingschandaal. Het had haar alleen maar gesterkt, vertelde ze. ,,En ik ben hier om de magie van de Spelen te beleven.” Individueel was de Italiaanse veterane Carolina Koster goed voor de tweede score: 75,10.

Canada verstevigde daarna de leidende positie dankzij de beste score in de vrije kür voor paren. De beste landen komen maandag terug voor de slotdag. Dat zijn naast de twee topteams ook de Verenigde Staten, Italië en Japan.