Wüst moet tegen Tutt in de aanval

Ireen Wüst komt maandag als eerste Nederlandse schaatsster in actie op de olympische 1500 meter. De 31-jarige Brabantse neemt het in de elfde rit op tegen de Canadese Brianne Tutt. Wüst zal een zeer scherpe tijd moeten neerzetten om haar grote rivalen, die na haar van start gaan in de laatste drie ritten, onder zich te houden.

Marrit Leenstra neemt het in de twaalfde race op tegen de Poolse Katarzyna Bachleda. Een rit later verschijnt Lotte van Beek in de baan tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. De beslissing valt in de laatste rit tussen de Japanse favoriete Miho Takagi en wereldkampioene Heather Bergsma, de Amerikaanse vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma.

Takagi, die zaterdag teleurstelde op de 3000 meter met de vijfde plek, won dit seizoen de eerste vier wereldbekerraces op de 1500 meter. Met 1.51,49, gereden in Salt Lake City, staat ook de beste seizoenstijd op haar naam.

Leenstra reed deze winter in Calgary de tweede tijd (1.52,06). Daarmee bracht ze het Nederlands record op haar naam. Wüst schaatste in Canada de vierde seizoenstijd (1.53,89).

Wüst behaalde dit seizoen tijdens de eerste vier wereldbekers te weinig punten om voor de laatste lotingsgroep, met de eerste zes rijdsters van het klassement, in aanmerking te komen. Daardoor kreeg ze een relatief vroege rit toegewezen.

Jorien ter Mors, die bij Sotsji 2014 olympisch goud won op de schaatsmijl, kan in Gangneung haar titel niet verdedigen. De Nederlands kampioene wist zich eind december in Thialf op deze afstand verrassend genoeg niet te kwalificeren.