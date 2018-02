Anema: Sven is niet zenuwachtig te maken

Jillert Anema, de immer uitgesproken coach van olympisch kampioen Jorrit Bergsma, weet niet of Sven Kramer voor de olympische 10.000 meter, donderdag in Gangneung, ,,zenuwen” kent. ,,Hij is wel geladen, dat vind ik voor hem een beter woord. Dat heeft Sven intrinsiek altijd al gehad. Hij gaat ook op tien kilometer gewoon z’n tijd rijden in een heel goede rit. Sven is uniek, een vakman, hij doet het elke keer weer, terwijl de druk op hem enorm is.”

Titelhouder Bergsma weet nu al dat hij donderdag in de voorste groep moet starten, omdat hij door een teleurstellend voorseizoen te weinig punten in de wereldbeker heeft verzameld. ,,Welke tijd Jorrit moet rijden om Sven zenuwachtig te maken? Ik denk niet dat het lukt om Sven zenuwachtig te maken. Sven rijdt de tijd die hij kan rijden en wijkt daar nauwelijks van af.”

Kramer won zondag voor de derde keer op rij olympisch goud op de 5000 meter met een bekeken race in het voorlaatste paar. ,,Het zou kunnen dat Sven op 95 procent heeft gereden. Hij is in goeden doen, maar het was geen top 5 kilometer van hem.”

Volgens Anema heeft Bergsma geleerd van de mislukte wereldbeker in december in Calgary, waar hij zich verre van fit voelde, maar toch aan de start verscheen. Zowel op de 5000 meter (zestiende en laatste) als op de massastart (uitgeschakeld in halve finales) wilde het niet lukken. De 32-jarige Fries zakte daarna fysiek en mentaal nog wat verder terug, maar wist zich nog wel te kwalificeren op de 10.000 meter voor Pyeongchang 2018.

,,Jorrit is beter van Calgary geworden. De volgende keer zal hij niet rijden als hij zich zo voelt. Jorrit moest leren om nee te zeggen.”

Volgens Anema is het nog maar de vraag of het voor Bergsma in Canada een dure les is geweest. ,,Zullen we met het antwoord nog even wachten?”, doelt hij op donderdag, de dag waarop Kramer voor de eerste keer in zijn schitterende loopbaan olympisch goud wil winnen op de 10 kilometer. ,,Jorrit moeten pieken en kan dat ook, maar dat kunnen de anderen ook, anders waren ze hier niet geweest. Jorrit heeft een perfecte rit nodig.”