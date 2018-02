Bergsma voelt de druk toenemen

Het interesseert Jorrit Bergsma weinig hoe ze hem in Gangneung noemen. ,,Olympisch kampioen, favoriet, underdog, of wat al niet meer, het maakt mij niet uit. Ik moet donderdag op de 10.000 meter als vroege rijder gewoon zo hard mogelijk schaatsen. Een optimale rit neerzetten en dan zien we daarna wel wat mijn tijd waard is. Ik weet niet waartoe mijn concurrenten Sven Kramer en Ted-Jan Bloemen in staat zijn. Het zal heel dicht bij elkaar zitten.”

Bergsma is naar eigen zeggen zijn flinke inzinking in december helemaal te boven. ,,Ik ben bij de wereldbeker in Calgary niet slim geweest. Ik was niet fit en heb mezelf daar dieper in de modder gereden. Richting het OKT eind december had ik dan ook veel twijfels. Na mijn olympische ticket op de 10.000 meter heb ik een nieuwe start gemaakt. Met de week is het beter gegaan en nu ben ik heel tevreden over mijn huidige gesteldheid. Ik moet nu alleen rustig blijven. Het zijn toch de Spelen, je voelt de spanning en de druk toenemen. En dat is geen prettig gevoel, maar heb je wel nodig om een topprestatie te leveren.”