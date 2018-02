Biatleet Fourcade wint opnieuw achtervolging

De Franse biatleet Martin Fourcade heeft zijn olympische titel op de 12,5 kilometer achtervolging bij het biatlon geprolongeerd. De 29-jarige Fransman sloeg in het tweede deel van de achtervolging toe en kwam na 32 minuten en 51 seconden alleen aan. Het zilver ging naar Sebastian Samuelsson uit Zweden, voor de Duitser Benedikt Doll.

Fourcade had een misser in de eerste schietbeurt en moest dus in de achtervolging op de Duitser Arnd Peiffer die zondag verrassend goud had gepakt op de 10 kilometer sprint en goed van start was gegaan. Met een voorsprong van veertig seconden en drie foutloze schietbeurten daarna kon Fourcade het goud niet meer ontgaan.

Op de 10 kilometer had de Fransman zondag drie missers en finishte hij pas als achtste. Voor Fourcade is het de derde olympische gouden medaille uit zijn carrière. Hij won eerder ook twee keer zilver op de Spelen.