Canada pakt met overmacht goud kunstrijden

Het Canadese landenteam heeft de olympische titel in het kunstrijden gepakt. Na de ijzersterke individuele kür van vooral Patrick Chan en een derde plaats voor Gabrielle Daleman kon het goud de Canadezen bijna niet meer ontgaan en was het aan het koppel Tessa Virtue en Scott Moir om de klus af te maken.

Met een fabuleus optreden, beloond door de jury met een puntentotaal van 118,10 punten, bliezen ze de competitie van de baan. De olympische atleten van Rusland (OAR) eindigden op een tweede plaats in de eindrangschikking. Vooral het optreden van de jonge Russin Alina Zagitova maandag in de vrije kür maakte veel indruk. Brons was er voor de Verenigde Staten.

Bij alle acht onderdelen van de landenwedstrijd pakte Canada een top-3-notering, waarvan vier keer de eerste plaats. De voorsprong was daardoor zo groot dat het goud al voor het laatste onderdeel, de vrije kür in het ijsdansen, al binnen was.

Het optreden van de vijftienjarige Alina Zagitova was maandag niets minder dan sensationeel. De Europese kampioene behaalde een score van 158,08 en benaderde met slechts twee punten de wereldrecordscore die haar landgenote Jelena Medvedeva neerzette. Zagitova kreeg meer dan twintig punten meer dan de nummer twee, de Amerikaanse Mirai Nagasu. Medvedeva was zondag in Gangneung al de gevierde vrouw met een wereldrecord op de korte kür.