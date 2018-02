Cheryl Maas valt twee keer bij slopestyle

Cheryl Maas is in de finale van het onderdeel slopestyle op de Olympische Spelen tot tweemaal toe onderuitgegaan. In zowel de eerste run en haar laatste kwam de snowboarster hard ten val nadat ze van de schans afkwam. Daarmee zijn haar medaillekansen verkeken.

Maas was niet de enige die onderuitging. Mogelijk speelt de wind op het Phoenix Snow Park een rol. Vanwege de weersomstandigheden was de wedstrijd met ruim een uur uitgesteld.

De 33-jarige Maas kreeg van de jury 31,71 punten voor haar oefening in de eerste run. Voor haar tweede run kreeg ze 35,30 punten. De hoogste score van elke snowboardster telt.