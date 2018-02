Cleveland verslaat in topper Boston Celtics

In de topper tussen de nummers twee en drie in de Eastern Conference van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Cleveland Cavaliers Boston Celtics op zijn nummer gezet. In Boston werd het 121-99 voor de nummer drie in de tussenstand.

Een hoofdrol in het treffen was weggelegd voor LeBron James die 24 punten, tien assists en acht rebounds liet noteren voor de Cavaliers. Terry Rozier was de grote man van de thuisploeg met 21 punten, negen rebounds en vijf assists.

Toronto Raptors profiteerde van het verlies van de Celtics. Tegen Charlotte Hornets pakte de ploeg de vijfde zege op rij. DeMar DeRozan scoorde 25 punten, gevolgd door CJ Miles met 24 en Jonas Valanciunas met 21 punten en negen rebounds. De Raptors gaan aan de leiding in de Eastern Conference.

In het Texaanse onderonsje liet Houston Rockets geen steken vallen tegen het laaggeklasseerde Dallas Mavericks 104-97. Uitblinker bij Houston was Chris Paul met 25 punten, acht rebounds en negen assists. De Rockets staan in de Western Conference tweede achter Golden State Warriors.