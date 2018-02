Emotionele Leenstra: eindelijk op podium

Marrit Leenstra was even bang dat ze op de olympische 1500 meter opnieuw buiten de prijzen zou vallen. Voor de laatste rit stond de schaatsster nog tweede in het klassement, maar ze hield er rekening mee dat ze zou worden gepasseerd door de Japanse favoriete Miho Takagi en de Amerikaanse Heather Bergsma. ,,Ik dacht die twee gaan er onder door, ik zag de bui al hangen, weer een vierde plaats. Ik had het eerst niet eens door dat ik toch derde was. Eindelijk sta ik nu dan toch op het podium. Ik ben zo blij”, zei de emotionele Leenstra na haar bronzen race tegen de NOS.

Leenstra heeft de afgelopen twee jaar toegewerkt naar dit moment. ,,Ik heb nog nooit zoveel getraind. Sommigen zeiden wel eens dat ik te veel deed, want ik was altijd moe. Maar ik wilde hier zo graag goed zijn. Ik ging voor goud. Het is jammer dat ik in de laatste ronde kapot ging. Maar ik sta op het podium. Dat is wat telt.”