IOC-voorzitter Bach naar Noord-Korea

IOC-voorzitter Thomas Bach bezoekt na de Winterspelen Noord-Korea. De trip maakt onderdeel uit van de deal die het Internationaal Olympisch Comité sloot met Noord- en Zuid-Korea. De partijen praten nog over een geschikte datum, zegt de IOC-preses.

,,Alle betrokken partijen verwelkomen de uitnodiging voor Noord-Korea”, aldus Bach. ,,We praten over een geschikte datum om de dialoog op het sportvlak voort te zetten. We zullen zien wanneer het gaat gebeuren.” De Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang duren tot en met zondag 25 februari.

,,We kunnen laten zien dat het het waard is om gezamenlijk te discussiëren, onderhandelen, en laten zien dat je tot een goed resultaat kunt komen”, aldus Bach.

De deelname van het stalinistisch geregeerde Noord-Korea aan de Spelen wordt gezien als een diplomatiek succes. Beide landen verkeren sinds de Koreaanse oorlog van 1950-1953 formeel nog in staat van oorlog. Tegen het geïsoleerde Noord-Korea lopen internationaal sancties wegens het kernwapenprogramma van het regime in Pyongyang.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in maakte tijdens de opening van de Spelen van de gelegenheid gebruik om twee Noord-Koreaanse topfunctionarissen, onder wie de zus van de leider Kim Jong-un, te ontmoeten. Later volgde een gesprek met haar in Seoul. Noord-Korea nodigde vervolgens Moon uit voor directe gesprekken in Pyongyang.