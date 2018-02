Kramer en co maken eigen appartement schoon

Sven Kramer en zijn ploeggenoten Kjeld Nuis, Jan Smeekens en Patrick Roest hebben er nieuwe ‘hobby’ bij om de zeeën van tijd in het olympisch dorp te doden. Het schaatskwartet van Team LottoNL-Jumbo maakt sinds kort het eigen appartement schoon. ,,Iemand moet het doen, want daar wordt niet voor gezorgd hier”, glimlacht Nuis.

,,Dus doen we het zelf maar. Ik heb al gedweild, als een volleerd curlingspeler, en Sven was zich aan het uitsloven met een stofzuiger. Het was nodig, niet dat we er een bende van hadden gemaakt, maar het moest wel even gedaan worden. Dat doen we er dus gewoon even bij, misschien is het ook wel goed tegen stress.”

Volgens Nuis heeft Roest een mooi filmpje van de huishoudelijke werkzaamheden van Kramer en co gemaakt. ,,Maar dat zet ik pas na de Spelen online. Voor Sven is het te hopen dat zijn vriendin Naomi het niet te zien krijgt, anders is hij thuis ook meteen aan de beurt.”