Kramer heeft derde goud 5 kilometer in handen

Een warm ingepakte Sven Kramer heeft zijn derde gouden olympische medaille op de 5000 meter nu ook echt in handen. Hij kreeg de plak maandag van het Belgische IOC-lid Pierre-Olivier Beckers, onder toeziend oog van Jan Dijkema, de Nederlandse voorzitter van de internationale schaatsunie ISU.

Zilver was er voor de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen en brons voor de Noor Sverre Lunde Pedersen. Kramer zong op medalplaza het Wilhelmus mee en lachte na afloop breeduit met de andere medaillewinnaars naar het publiek.

Kramer genoot van de huldiging, maar bekende na afloop dat hij in 2006 in Turijn echt onder de indruk was. Hij eindigde toen als tweede op de 5000 meter. ,,Turijn was eigenlijk wel de allermooiste. Toen won ik niet eens. Maar het was midden in de stad en voor mij werd er een Italiaan gehuldigd. Dat was zo indrukwekkend, dat zal ik nooit meer vergeten”, zei hij na de huldiging tegen de NOS.

Maar ook dit keer was het toch weer bijzonder voor hem. ,,Als je bij een EK of WK wint kom je op het podium. Dat gaat wennen, ook al zou dat niet moeten. Maar een huldiging op medal plaza dat went nooit.”