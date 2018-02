Negentien nieuwe besmettingen norovirus

Bij de Olympische Spelen zijn negentien nieuwe gevallen van het besmettelijke norovirus geconstateerd. Het gaat om elf mensen in Pyeongchang, vijf in Gangneung (waar onder meer het schaatsen en shorttrack is) en drie in het Horeb Youth Centre, waar het virus voor het eerst opdook.

Het totaal aantal besmettingen komt daarmee uit op 177, aldus de organisatie. Van die groep zijn 68 mensen inmiddels uit quarantaine gehaald en weer aan het werk.

Sporters zijn niet met het virus besmet. Het virus heeft voornamelijk medewerkers, onder wie beveiligers en politieagenten getroffen. Negenhonderd militairen zijn ingezet om hen te vervangen. Symptomen van het norovirus zijn onder meer braken en diarree.