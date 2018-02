Recordhouder Wüst op tien olympische plakken

Ireen Wüst heeft met haar vijfde olympische titel, maandag op de 1500 meter, de leiding genomen in het klassement van de meest gedecoreerde schaatssters bij Winterspelen. De Brabantse nam de eerste plaats over van de Duitse Claudia Pechstein, die op negen medailles staat (vijf goud, twee zilver, twee brons).

Wüst bracht haar totaal in Gangneung op tien olympische plakken: vijf goud, vier zilver, een brons. De kopvrouw van Justlease.nl pakte eerder in Zuid-Korea zilver op de 3000 meter. Ze komt bij haar laatste Winterspelen ook nog uit op de 1000 meter en de ploegachtervolging.

Wüst, die voor de vierde Spelen op rij een medaille won op de 1500 meter, kan in Gangneung nog de meest succesvolle schaatsster, gerekend naar het aantal gouden medailles, worden in de olympische historie. Ze heeft in dat klassement alleen nog de Russin Lidia Skoblikova voor zich (zes keer goud).

In het ‘eeuwige’ klassement van alle Nederlandse olympische medaillewinnaars verstevigde Wüst haar leidende positie. Ze is nu ook de eerste sporter die namens Oranje vijf keer goud heeft gewonnen op olympisch niveau.