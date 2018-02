Skiërs waarschijnlijk pas donderdag in actie

De verwachting is dat de skiërs bij de Olympische Spelen pas donderdag voor het eerst in actie zullen komen. Volgens de weersvoorspellingen houdt de harde wind dinsdag en woensdag nog aan. De afdaling voor de mannen en de reuzenslalom van de vrouwen moesten vanwege te harde wind worden afgelast. Deze twee races zijn beide verplaatst naar donderdag.

,,We zien weinig veranderingen voor dinsdag en woensdag”, zei wedstrijdleider Markus Waldner van de internationale skifederatie FIS. ,,We zullen zien hoe het gaat, maar de voorspellingen zijn niet gunstig. Voor donderdag ziet het er wel goed uit. We gaan ervan uit dat er dan zeker geskied kan worden.”

Voor dinsdag staat nog wel de combinatie bij de mannen op het programma, en woensdag is de slalom voor de vrouwen gepland. De organisatie kan nog wel uitwijken naar vrijdag, want dat was oorspronkelijk een rustdag.

Het IOC maakt zich geen zorgen over de afgelastingen. ,,Er is nog genoeg tijd om alle races af te werken”, aldus een woordvoerder van het comité.