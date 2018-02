Slopestyle door wind opnieuw vertraagd

Het is onzeker of snowboardster Cheryl Maas maandag bij de Olympische Spelen in actie komt. Het onderdeel slopestyle is vanwege de harde wind op het Phoenix Snow Park met minimaal een uur uitgesteld. Later wordt bekeken of alsnog kan worden gestart.

Een dag eerder zette de organisatie, ook vanwege de wind, al een streep door de kwalificaties. Daarna werd besloten alle 27 deelneemsters toe te laten tot de finale van maandag. De medailles gaan naar de drie snowboardsters die de hoogste score neerzetten in een van de twee runs die ze afleggen.

De wedstrijd van Maas begint niet voor 11.00 uur (03.00 uur Nederlandse tijd). De 33-jarige Brabantse, die voor de derde keer meedoet aan de Spelen, komt later bij de Olympische Spelen ook nog in actie op het onderdeel big air.