Tweede goud voor Duitse biatlete Dahlmeier

De Duitse biatlete Laura Dahlmeier heeft haar tweede gouden medaille op de Winterspelen in Pyeongchang binnen. De 24-jarige Duitse was duidelijk de sterkste bij de 10 kilometer achtervolging die onder zeer koude omstandigheden werd geskied.

Het verschil lag hem vooral bij het schieten. Dahlmeier nam afstand van de rest van het veld bij de derde schietbeurt die ze foutloos aflegde. Ook in de vierde schietbeurt miste ze geen enkel schot waarmee het lot van de rest van het veld was bezegeld.

De Duitse startte als eerste. Het gevecht om zilver was tot op de meet spannend en ging tussen de Fran├žaise Anais Bescond en de Slowaakse Anastasiya Kuzmina. Het verschil tussen de twee bedroeg aan de finish uiteindelijk slechts 0,2 seconde in het voordeel van Kuzmina die als dertiende was gestart. Bescond begon vanaf plek negentien.