Ireen Wüst heeft voor de vijfde keer in haar loopbaan goud veroverd bij de Olympische Spelen. De Nederlandse schaatsster schreef op imponerende wijze de 1500 meter op haar naam. Ze eindigde in de elfde rit in een tijd van 1.54,35.

De Japanse favoriete Miho Takagi kon in de veertiende en laatste rit net niet onder de tijd van Wüst duiken en eindigde als tweede: 1.54,55. Marrit Leenstra behaalde brons met een tijd van 1.55,26.