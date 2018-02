Voorzichtig herstel skeletonster Bos

Kimberley Bos is bij de tweede training op de olympische baan in Pyeongchang als elfde geëindigd. De 24-jarige Nederlandse skeletonster noteerde op het Olympic Sliding Centre een tijd van 53,57 seconden. Dat was aanzienlijk rapper dan eerder op maandag tijdens de eerste oefensessie, waar ze 54,84 seconden over deed. Toen werd ze achttiende en voorlaatste.

De winst ging bij de tweede training naar Laura Deas in 52,45. De Britse bleef daarmee Janine Flock, de Oostenrijkse winnares van de eerste training, net voor: 52,47.

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die aan de Olympische Spelen meedoet. Dinsdag en woensdag staan totaal nog vier trainingen op het programma. De eerste wedstrijdrun voor Bos is vrijdag.