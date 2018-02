Wedstrijd Maas met vertraging van start

De finale bij het slopestyle voor vrouwen op de Olympische Spelen gaat maandag door. De weersomstandigheden zijn dusdanig dat het verantwoord is de snowboardsters de piste op te sturen, heeft de organisatie besloten. De wedstrijd was met ruim een uur uitgesteld vanwege te harde wind op het Phoenix Snow Park in Pyeongchang. Zondag werden de kwalificatieruns al geschrapt vanwege de wind.

Voor Nederland doet Cheryl Maas mee. De 33-jarige Brabantse is in de eerste run als zevende aan de beurt. Alle 27 snowboardsters leggen twee runs af. De hoogste score telt.