Wüst: de cirkel is rond

Ireen Wüst kon het nog bijna niet bevatten dat ze voor de vierde Spelen op rij goud heeft gepakt. ,,Het vijfde goud, onwerkelijk. De cirkel is rond”, zei een geëmotioneerde Wüst bij de NOS. ,,Ik heb drie jaar geleden een eigen ploeg opgestart om nog één keer goud te halen. Als het dan lukt, is dat fantastisch.”

Wüst moest van alle favorieten als eerste rijden en moest na haar tijd van 1.54,35 in spanning afwachten hoe de concurrenten het zouden doen. ,,Mijn race was niet vlekkeloos”, vond ze zelf. Daarna was het volgens haar net als in Vancouver, waar ze acht jaar geleden ook goud haalde op de 1500 meter, helemaal kapot gaan van de spanning. ,,Daarom was de ontlading ook zo groot.”