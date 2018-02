Wüst krijgt tweede kans op vijfde goud

Schaatsster Ireen Wüst krijgt maandag de tweede kans op haar vijfde gouden olympische medaille. De Brabantse schaatsster moest zaterdag achter Carlijn Achtereekte genoegen nemen met zilver op de 3000 meter. Op de 1500 meter veroverde Wüst vier jaar geleden zilver achter Jorien Ter Mors en was ze in Vancouver 2010 goed voor goud.

Naast Wüst azen Lotte van Beek en Marrit Leenstra op eremetaal op de schaatsmijl. Van Beek veroverde vier jaar geleden brons, Leenstra greep met een vierde plaats net naast de medailles. De 1500 meter begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.

Snowboardster Cheryl Maas komt in actie op slopestyle. Dat onderdeel ging zondag niet door vanwege de harde wind op het Phoenix Snow Park. De organisatie heeft de kwalificaties geschrapt en alle 27 deelneemsters strijden vanaf 02.00 uur Nederlandse tijd in twee runs om de medailles.

Na het afgelasten van de afdaling bij de mannen, is nog onzeker of de alpineskiërs maandag aan hun eerste officiële onderdeel kunnen beginnen. De vrouwen zouden vanaf 02.15 uur Nederlandse tijd starten bij de reuzenslalom, maar enkele uren daarvoor is het onderdeel vanwege de wind uitgesteld. Een nieuw tijdstip is nog niet bekend.