Zverev rekent af met Ferrer

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als derde geplaatste Zverev rekende op het hardcourt in Ahoy in twee sets af met de Spaanse veteraan David Ferrer: 6-4 6-3. De pas twintigjarige Zverev is al opgeklommen naar de vierde plaats van de wereldranglijst en geldt als een gevaarlijke outsider voor de titel in Rotterdam.

Zijn oudere broer Mischa Zverev vloog eruit in de eerste ronde tegen Tomas Berdych. De Tsjech, als zesde geplaatst, won in twee sets: 7-5 6-3.