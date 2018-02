Alles valt goed voor Van Kerkhof

Alles viel dinsdag op de shorttrackbaan van Gangneung op z’n plek bij Yara van Kerkhof. ,,Ik doe het gewoon op het moment dat het moet”, zei Van Kerkhof, zichtbaar nog een tikkeltje verbaasd, nadat ze zilver had gepakt op de 500 meter bij de Olympische Spelen. ,,Geweldig dit. Ik denk dat ik het nog niet eens helemaal besef.”

Van Kerkhof startte slecht in haar eerste olympische finale. ,,Maar ik dacht: ik moet bijblijven, er kan zoveel gebeuren. En dat gebeurde ook.” De 27-jarige Zoetermeerse passeerde in de laatste ronde twee van haar concurrentes en kwam juichend als derde over de streep.

Het brons werd zelfs zilver na de diskwalificatie van de Koreaanse Choi Min-jeong. ,,Deze medaille heb ik niet alleen aan mezelf te danken, dit komt ook door jaren hard werken met het team. Met de relay kunnen we geen medaille meer halen, maar deze is ook een beetje voor het team.”