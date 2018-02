Breeuwsma klaar op 1000 meter

Het olympisch shorttracktoernooi zit er op de 1000 meter op voor Daan Breeuwsma. De dertigjarige Fries eindigde in de series als vierde en laatste. Breeuwsma, die in Gangneung ook nog in actie komt op de 500 meter en de relay, had bij de eerste twee moeten eindigen om de kwartfinales van zaterdag te halen. De shorttracker kon het hoge tempo in het slot van de race niet bijbenen en zag de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun en de Japanner Kazuki Yoshinaga als eerste en tweede eindigen.

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zijn de andere Nederlandse deelnemers op de kilometer.