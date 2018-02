Canada heeft bij de Winterspelen van Pyeongchang het goud veroverd in het gemengd dubbel bij curlen. Kaytlin Lawes en John Morris waren in de finale van het olympisch toernooi te sterk voor het Zwitserse koppel Jenny Perret en Martin Rios. De eindstand van 10-3 was bereikt na zes ends.

Het team van de olympische sporters uit Rusland had eerder de strijd om brons gewonnen van Noorwegen.