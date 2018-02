Eerste dopinggeval in Pyeongchang

De Japanse shorttracker Kei Saito is bij een out-of-competition-controle positief betrapt op doping. Dat heeft het sporttribunaal CAS bekend gemaakt. Saito is de eerste deelnemer van de Spelen in Zuid-Korea die op doping wordt betrapt.

Het is niet bekend op welke stof de schaatser positief testte. Het CAS heeft alleen gezegd dat de maskerende stof acetalozamide is aangetroffen.

Saito wordt per direct geschorst, zo meldt de Amerikaanse krant USA Today.

Het is de eerste positieve dopingtest ooit voor een Japanse atleet op de Winterspelen. Japan gaat prat op de schone sporters. Het land organiseert de Zomerspelen in Tokio van 2020.

Saito stond reserve voor de 5000 meter relay die dinsdag wordt verreden.