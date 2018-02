Feleke terug in marathon Rotterdam

De Ethiopiër Getu Feleke voert het rijtje internationale topatleten aan die zijn aangetrokken voor de komende marathon van Rotterdam op zondag 8 april. De 31-jarige Feleke is een oude bekende; hij liep in 2012 naar de tweede plaats in 2.04.50. Die tijd is nog altijd zijn persoonlijk record.

De organisatie meldde verder de komst van oud-winnaar Marius Kipserem. De 29-jarige Keniaan was in 2016 de snelste in de Maasstad met een tijd van 2.06.11. De Ethiopiër Mule Wasihun is ook vastgelegd. Hij heeft een persoonlijke toptijd van 2.05.39. Die liep hij vorig jaar in de marathon van Amsterdam.

De organisatie verwacht ook veel van de Kenianen Laban Korir, Festus Talam en Felix Kirwa. Talam won vorig jaar de marathon van Eindhoven in 2.06.13, waar hij Kirwa na 42,195 kilometer in de eindsprint versloeg.