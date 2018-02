De Belgische tennisser David Goffin heeft de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament bereikt. De finalist van vorig jaar versloeg de Franse qualifier Nicolas Mahut met 6-1 6-3.

De nummer vier van de plaatsingslijst speelt in de tweede ronde tegen de Spanjaard Feliciano Lopez.

Goffin haalde vorig jaar de finale bij het toernooi in Rotterdam. Hij verloor in de eindstrijd van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die vanwege een blessure er dit keer niet bij is.