Geisenberger weer olympisch kampioene rodelen

Duitsland heeft zijn vijfde olympische goud binnen op de Winterspelen van Pyeongchang. Die plak kwam op naam van Natalie Geisenberger, overtuigend de beste bij het rodelen. Na vier runs door het ijskanaal had ze een voorsprong van ruim drie tienden op haar landgenote Dajana Eitberger, die het zilver in ontvangst mag nemen. De Canadese Alex Gough behaalde de bronzen medaille.

Geisenberger prolongeerde haar olympische titel, want vier jaar geleden won ze ook al in Sotsji. Ze stond na drie runs al riant bovenaan en kon met een gerust hart de beste tijd in de vierde en laatste run aan Eitberger laten. Regerend wereldkampioene Tatjana H├╝fner verspeelde in die laatste run een medaille door de vijfde tijd neer te zetten. Het leverde de olympisch kampioene van Vancouver (2010) de vierde plaats op.