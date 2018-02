Goud voor Nuis, zilver voor Roest

Schaatser Kjeld Nuis (28) heeft bij zijn olympisch debuut in Zuid-Korea goud veroverd op de 1500 meter. De wereldkampioen zegevierde op de Gangneung Oval in een baanrecord: 1.44,01.

Patrick Roest (22), die eveneens debuteert bij de Winterspelen, behaalde verrassend zilver. Hij reed in de vierde rit een tijd van 1.44,86 waarmee hij lang op de eerste plaats stond. Ploeggenoot Nuis (Team LottoNL-Jumbo) dook er in de veertiende rit in een zeer strakke race onder. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Min-seok (1.44,93).

Koen Verweij kon zijn favorietenrol niet waarmaken. Met een teleurstellende tijd van 1.46,26 eindigde de Nederlandse kampioen, die in het afgelopen jaar bij de Russische selectie sterk opbloeide, op de elfde plek.

Wereldrecordhouder Denis Joeskov, vriend en trainingsmakker van Verweij, ontbrak in Gangneung. De drievoudige wereldkampioen moest vanwege het Russische dopingschandaal thuisblijven. Ook de Russische bondscoach Kosta Poltavets was niet welkom in Zuid-Korea. Daardoor kreeg Verweij langs de kant in Gangneung ondersteuning van de Australische coach Desly Hill.

Roest had een vloeiende start en slaagde er daarna in om zijn lange lichaam de gehele race in de juiste positie te houden. Met een slotronde van 28,01 seconden gleed hij uitgeput en een tikje wankel over de finish. Zijn tijd bleef tot de dweilpauze na de negende rit royaal staan en ook in de tweede helft van het deelnemersveld hield zijn persoonlijke record nog even stand. Totdat de ontketende Nuis in de baan verscheen. Tegen het flitsende baanrecord van de Zuid-Hollander, die een verbluffende eerste volle ronde reed van 25,06, was niemand opgewassen.