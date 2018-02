Hirscher maakt zijn erelijst compleet

Marcel Hirscher wordt gezien als de beste skiër van zijn generatie, maar op zijn uitpuilende erelijst ontbrak nog altijd olympisch goud. De Oostenrijker vulde die leemte dinsdag eindelijk in, op het onderdeel waarop eigenlijk niemand dat verwachtte: de combinatie. ,,Ik heb het geflikt”, zei Hirscher. ,,Dit is heel speciaal en onverwacht. Ik ben superblij dat ik de vraag of mijn carrière ook zonder olympisch goud af is nu niet meer hoef te beantwoorden. Dat vraagteken is eindelijk weg.”

De zoon van een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder won al zes wereldtitels en is dit seizoen op weg naar zijn zevende eindzege op rij in de wereldbeker. Hirscher geldt in Pyeongchang als grote favoriet voor het goud op de slalom en reuzenslalom. Vier jaar geleden in Sotsji moest hij genoegen nemen met zilver op de slalom. Op de reuzenslalom viel hij net naast het podium, zoals hem dat bij Vancouver 2010 ook al was overkomen.

,,Ik ging zonder verwachtingen de combinatie in, dat zorgde ervoor dat ik heel rustig was”, zei Hirscher, die pas kort voor de Spelen besloot mee te doen aan de combinatie. De slalomspecialist stond na het eerste onderdeel, de afdaling, op de twaalfde plaats met 1,32 seconden achterstand op de Duitse leider Thomas Dressen. Hij vloog daarna op de winderige piste echter foutloos langs de poortjes van de slalom en veroverde eindelijk zijn eerste olympische titel. ,,Alles wat ik nu nog pak, is een bonus. Maar wees niet bang, ik ga niet gelijk naar huis omdat ik mijn eerste kans heb benut.”