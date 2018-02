Hirscher pakt eerste goud op combinatie

De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heeft eindelijk zijn eerste olympische titel veroverd. De 28-jarige Hirscher, die al zes wereldtitels op zak had en jarenlang de wereldbeker domineert, pakte in Pyeongchang het goud op de combinatie. Hij stond na de afdaling op de twaalfde plaats, maar sloeg toe op zijn specialiteit, de slalom.

Hirscher ging op de winderige piste foutloos en razendsnel langs alle poortjes en maakte zijn achterstand van 1,32 seconden op de Duitser Thomas Dressen, de snelste afdaler, ruimschoots goed. De Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, kreeg op het podium gezelschap van twee Franse skiërs: Alexis Pinturault (tweede op 0,23 seconde) en Victor Muffat-Jeandet (brons, op 1,02).

Hirscher moest vier jaar geleden in Sotsji genoegen nemen met zilver op de slalom, op de reuzenslalom viel hij naast het podium (vierde). Bij de Spelen van Vancouver 2010 had de Oostenrijker op beide onderdelen net naast de medailles gegrepen.

De combinatie was pas het eerste onderdeel van het alpineskiën dat kon worden afgewerkt in Zuid-Korea. De organisatie moest de voorbije twee dagen het programma schrappen vanwege de harde wind. Ook tijdens de combinatie zorgde de wind, die soms ineens flink aanwakkerde, voor de nodige problemen. Uit voorzorg was het parcours van de afdaling al ingekort. Tijdens de slalom waren de poortjes soms amper te zien door de rondvliegende sneeuw.

De Oostenrijker Matthias Mayer, de nummer drie na de afdaling, ging hard onderuit. De Noor Aksel Lund Svindal, tweede na het eerste onderdeel, besloot zelfs helemaal niet van start te gaan. Dressen ging als laatste wel naar beneden, maar hij kon bij lange na niet tippen aan de tijd van Hirscher en eindigde als negende.