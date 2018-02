Knegt: het ging gewoon mis

Sjinkie Knegt was duidelijk in zijn oordeel na de uitschakeling van de Nederlandse shorttrackmannen bij de aflossing. ,,Het ging gewoon mis”, zei de winnaar van het zilver op de 1500 meter.

Knegt probeerde in de slotronden nog te redden wat er te redden viel. ,,Ik kon het gat nog ‘closen’. Maar de juiste passeerbeweging zat er niet in. Het oordeel van de jury valt vervolgens niet in ons voordeel uit, dat kan, zo is de sport. De energie was er wel, maar het kwam er niet op de goede manier uit.”

Knegt kreeg bij zijn inhaalactie in de laatste bocht een straf, wat tot de diskwalificatie van Oranje leidde.