Monsterzege voor Warriors op Phoenix Suns

Golden State Warriors heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een monsterzege geboekt op Phoenix Suns. Onder aanvoering van Stephen Curry zegevierde de regerend kampioen in de eigen Oracle Arena met liefst 129-83. Curry tekende voor 22 punten, Omri Casspi schoot er 19 bij elkaar en Kevin Durant kwam tot 17 punten. Opvallend genoeg was niet iemand van de Warriors, maar Elfrid Payton van de Suns de meest trefzekere speler van de wedstrijd met 29 punten.

Golden State Warriors gaat aan kop in het westen met 44 overwinningen tegenover dertien nederlagen. San Antonio Spurs, de nummer drie van de ranglijst, incasseerde bij Utah Jazz de 23e nederlaag van het seizoen (99-101). DeAndre Jordan leidde Los Angeles Clippers met 16 punten en 17 rebounds naar de winst op Brooklyn Nets (114-101). Anthony Davis had met 38 punten een belangrijk aandeel in de zege van New Orleans Pelicans op Detroit Pistons (118-103).