Nuis en Verweij jagen op goud op schaatsmijl

Op de vierde schaatsdag bij de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 staat de 1500 meter bij de mannen op het programma. Regerend wereldkampioen Kjeld Nuis en Nederlands kampioen Koen Verweij zijn de uitgesproken favorieten, nu wereldrecordhouder Denis Joeskov te horen heeft gekregen dat hij vanwege de Russische dopingaffaire niet welkom is.

Nuis komt op de Gangneung Oval in de veertiende rit uit tegen de Japanner Takuro Oda. Verweij neemt het in de zestiende rit op tegen de Noor Allan Dahl Johansson. Patrick Roest verschijnt in de vierde rit als eerste Nederlander in de baan. De 1500 meter begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.

De shorttracksters strijden vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd om de medailles op de 500 meter. Yara van Kerkhof is de enige Nederlandse in de kwartfinales. Bij de mannen starten Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma in de series op de 1000 meter. Daarna strijdt de Nederlandse aflossingsploeg (Knegt, Breeuwsma, De Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser) voor een plaats in de finale op de 5000 meter relay.