Nuis verlost zichzelf van last op schouders

Met een ijzersterke race op de Gangneung Oval verloste Kjeld Nuis zichzelf van de druk die jarenlang op zijn schouders lag. De 28-jarige schaatser veroverde olympisch goud op het ‘koningsnummer’, de 1500 meter. ,,Ik zei vooraf tegen mezelf: laat maar zien dat je het kan. Dat heb ik met beide handen aangegrepen”, zei Nuis kort voor de huldiging bij de NOS.

De schaatser wist zich vier jaar geleden niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Sotsji. Nuis beleefde vorig jaar dan eindelijk zijn internationale doorbraak door bij de WK afstanden in Gangneung goud te pakken op de 1000 en 1500 meter. ,,En dan moet ik het nu ook maar weer doen. Dat heb ik gedaan. Ik ben hier superblij mee.”

Nuis zette met 1.44,01 een tijd neer waar de mannen die na hem kwamen niet aan konden tippen. ,,Ik maakte me even kwaad en dat resulteerde in een rondje van ‘25,0’. Toen kon ik doorpompen. Het laatste rondje was echt heel zwaar, maar dat maakt niet uit. Ik heb heerlijk gereden. Ik wist hoe ik het moest doen en dat heb ik goed gedaan.”