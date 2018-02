Otter: black-out van Breeuwsma

Jeroen Otter was duidelijk in zijn oordeel na het mislopen van de finale op de relay bij de Olympische Spelen in Gangneung. De shorttrackbondscoach kon niet anders dan Daan Breeuwsma aanwijzen als schuldige voor de uitschakeling.

,,We wisten dat Dennis Visser niet in zijn beste doen was. Dus we hadden een tactiek waarin we onze sterke jongens, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma, de laatste zes ronden zouden laten rijden. Allemaal twee ronden. Dan rijd je ‘m zo uit naar de finish”, legde Otter uit. ,,Als je Sjinkie aflevert binnen een schaatslengte op de andere ploegen, maakt hij het wel goed. Maar Daan kreeg een black-out. Hij zat Itzhak in de weg. Het is een hele ervaren jongen. Ik trok echt m’n haren uit de kop.”

Knegt probeerde de achterstand met een uiterste krachtsinspanning goed te maken, maar dat had diskwalificatie tot gevolg. Otter: ,,Als je verliest omdat de Canadezen en de Chinezen sneller en sterker zijn, dan kan je het accepteren. Maar op het moment dat een ervaren atleet een black-out heeft en plotseling een halve ronde te vroeg inkomt en zijn eigen rijder in de weg staat… Daar kan je als teamgenoot of staf heel weinig aan doen. Helaas voor Daan, het overkomt het normaal nooit. Het is een toprelayrijder.”

De coach wist niet waar de black-out bij de dertigjarige Fries vandaan kwam. Spanning misschien, dacht Otter. ,,Als die spanning nou nog terecht was omdat we tien meter achter lagen, kon ik het begrijpen. Maar we waren net aan het inhalen. Waar die spanning dan vandaan kwam, weet ik ook niet.”