Roest: dit wilde ik zó graag

Vooraf had Patrick Roest op de 1500 meter een beetje gerekend op brons. ,,Ik wilde zó graag een medaille, maar ja, dat wil iedereen. Dan wordt het zilver! Ik ben heel blij, het is nauwelijks nog te bevatten.”

Roest kwam al vroeg in actie en moest na zijn race lang wachten. Hij ging op de tribune kapot van de zenuwen. ,,Eén voor één zie je ze dan achter je eindigen. Kjeld Nuis was sneller, maar mijn tijd had nog nooit zo dicht bij die van hem gelegen. Toen hij had gereden, wist ik dat het podium heel dichtbij was. Maar ja, er moesten er nog een paar. Maar het is gelukt, geweldig.”