Sauerbreij, olympisch kampioene in mixed-zone

Ze weet bij de Winterspelen als geen ander hoe het eraan toe gaat in de beruchte mixed-zone op de olympische sportcomplexen. Daar waar een horde verslaggevers achter tientallen meters hekwerk gretig op jacht is naar sappige quotes van de winnaars en de verliezers. ,,Ik had vroeger, als het niet zo lekker was gegaan, soms ook wel de neiging om diep weggedoken in mijn jas er tussenuit te knijpen”, bekent viervoudig olympiër Nicolien Sauerbreij met een lach.

De olympisch snowboardkampioene van 2010 staat nu aan de andere kant van het hek en van de camera, als multifunctionele verslaggever van Eurosport. ,,Als oud-topsporter besef ik dat sporters soms niet zoveel zin hebben om te praten als de prestaties tegenvallen. Daar kan ik begrip voor opbrengen. Niettemin probeer ik hen toch wat antwoorden te ontfutselen, maar daarbij kies ik niet zozeer voor een kritische benadering. Dat laat ik graag aan de kritische journalisten over, daar zijn er genoeg van in de mixed-zone. Ik zoek het meer in verwondering en verbazing.”

Sauerbreij kreeg maandag uiteraard Ireen Wüst te spreken na haar vijfde gouden plak, op de 1500 meter. ,,Ik heb echt mega-veel respect voor haar. Ze vertelt ook makkelijk over haar gevoelens en over hoe haar race is verlopen. ‘Volgens mij sta je nog helemaal te trillen’, zei ik tegen haar. ‘Daar heb je gelijk in’, antwoordde ze, waarna Ireen uitlegde hoe dat kwam. Kijk, dat zijn toch dingen die ik misschien wat sneller opmerk dan anderen in de mixed-zone.”

Schaatser Kjeld Nuis kreeg van Sauerbreij de vraag hoe lang het bij hem duurt voordat hij zijn schaatsveters heeft gestrikt. ,,Hij keek daar van op, zoiets had hij niet verwacht. Wat bleek? Voor hem is het een focus-moment en daar vertelde hij over. Ik vond het leuk om dat bij hem naar boven te krijgen. Dat is toch anders dan het vaste riedeltje dat doorgewinterde topsporters vaak afraffelen in de mixed-zone. Die hoeven daarvoor alleen maar een knop om te zetten.”

Sauerbreij kent als drukbezette persvrouw de nadelen van de mixed-zone inmiddels ook maar al te goed. ,,Soms moet je naar beneden om een schaatser te spreken, terwijl de grote finale nog moet komen. Zo heb ik het olympisch record van Sven Kramer op de 5000 meter helaas op televisie moeten bekijken in de catacomben, omdat ik Jan Blokhuijsen moest opvangen.”