Shorttrackers missen finale na diskwalificatie

De Nederlandse shorttrackmannen ontbreken volgende week donderdag in de finale van de aflossing op de Olympische Spelen. Het team van bondscoach Jeroen Otter werd tijdens de halve eindstrijd van de 5000 meter relay gediskwalificeerd. Sjinkie Knegt kreeg bij een inhaalactie in de laatste bocht een straf. Eerder lukte het ook de shorttrackvrouwen al niet de eindstrijd te bereiken.

De uitschakeling van de twee aflossingsploegen is een tegenvaller voor de Nederlandse shorttrackers. Zowel de mannen als de vrouwen werden vooraf kansen op een medaille toegedicht.

Vanaf het begin van de halve finale, met China, Canada en Kazachstan als tegenstanders, zat Nederland niet lekker in de wedstrijd. Knegt moest vaak gaten dichten die zijn teamgenoten lieten vallen. Bij een uiterste poging alsnog bij de eerste twee te eindigen en naar de finale te mogen, ging Knegt binnendoor en schaatste hij een Canadees onderuit. De jury was er vrij snel uit dat die actie diskwalificatie inhield.

In maart vorig jaar behaalden de Nederlandse mannen in Ahoy nog de wereldtitel. In Gangneung wilden Otter en zijn shorttrackers revanche nemen voor de finale van de vorige Spelen in Sotsji. Freek van der Wart ging in de eindstrijd onderuit, waardoor Nederland een medaille kon vergeten. Ook in Zuid-Korea ging het echter mis.